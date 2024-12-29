Скандал з МСЕК: майже 200 рішень про інвалідність вже скасовано
Правоохоронці передали МОЗ понад 2000 справ про сумнівні інвалідності.
Правоохоронці передали Міністерству охорони здоров’я понад 2000 справ про можливі фальшиві інвалідності, видані медико-соціальними експертними комісіями.
Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.
За його словами, наразі вже скасовано майже 200 таких рішень.
“Майже 1000 ми вже розглянули, 188 особам уже скасовано інвалідність, 388 – викликано до профільного нашого науково-дослідного інституту для переогляду, щоб подивитися, чи були маніпуляції, чи дійсно стан здоровʼя відповідає тим змінам, які були записані в справу при проведенні МСЕК”, – зазначив Ляшко.
“Цей процес показує, що все рано чи пізно стає явним і потрібно працювати згідно з нормативними актами, які визначені урядом та Міністерством охорони здоров’я. Тому я закликаю лікарів в експертних групах працювати виключно у правовому полі”, – додав міністр.
- З 1 січня 2025 влада планує змінити систему, на зміну МСЕК прийде оцінювання повсякденного функціонування, тобто експертна команда. Як кажуть у МОЗ, “для людини проходження шляху до статусу інвалідності значно спроститься, адже більшість процесів буде скорочено та цифровізовано”.
- Зокрема, влада планує впровадити один комплексний документ замість 12 довідок та виписок, заносити дані про пацієнта не у паперові журнали, а до електронної системи, підвищити роль лікуючих лікарів у визначенні інвалідності, а також організувати роботу експертних комісій при багатопрофільних лікарнях.
- Більше детально про це можна почитати у нашому інтерв’ю з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком.