Співробітнику так званого «Міністерства державної безпеки ЛНР» повідомлено про підозру 

За процесуального керівництва прокурорів управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного

конфлікту, прокуратури Луганської області слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях повідомлено про підозру працівнику так званого «Міністерства державної безпеки ЛНР» за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, участі у не передбачених законом збройних формуваннях та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 КК України).

Кримінальне провадження за вказаним фактом зареєстроване прокуратурою Луганської області за результатами опрацювання доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

За даними слідства, підозрюваний у грудні 2015 року вступив до лав не передбачених законом збройних формувань окупаційної адміністрації РФ.

Перебуваючи на посаді старшого оперативного співробітника так званого «МДБ ЛНР», він здійснював оперативно-розшукову діяльність, спрямовану на збір інформації щодо місць дислокації та систем безпеки державних і правоохоронних органів України, з метою перешкоджання відновленню територіальної цілісності України.

Окрім цього, у серпні 2016 року підозрюваний, одягнений у військову форму, зі зброєю, разом із своїм спільником на тимчасово окупованій території поблизу м. Ровеньки Луганської області незаконно затримали громадянина України.

Його примусово перевезли у колишнє приміщення Управління Служби безпеки України у м. Луганську, де катували, застосовуючи до нього психічне та фізичне насильство, з метою отримати зізнання у співпраці з СБУ. У ході досудового розслідування вдалося встановити особу потерпілого.

Вказані дії прямо суперечать вимогам Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни, а також іншим нормам міжнародного гуманітарного права щодо заборони насильства над цивільними громадянами.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та оголошення у розшук.​

Пресслужба прокуратури Луганської області