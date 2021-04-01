Скандальный ОАСК отменил постановление СБУ о запрете въезда в Украину «вора в законе»

Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил постановление Службы безопасности Украины о запрете въезда на территорию Украины гражданину Израиля Михаилу Воеводину, который известен в статусе так называемого «вора в законе» по прозвищу «Миша Лужнецкий».

Соответствующее решение 22 марта приняла судья Наталья Клименчук, передает «Dетектив-Info».

Из его текста следует, что судебные споры вокруг попыток СБУ «закрыть» украинскую границу для Воеводина, которого считают лидером мощного «лужниковским ОПГ», продолжаются по крайней мере последние три года.

25 апреля 2018 года ему запретили въезд в Украину «в интересах обеспечения безопасности Украины». Однако в конце мая 2020 года он был отменен, хотя копия соответствующего решения после этого — уничтожена.

30 июня 2020 года, ссылаясь на вероятную причастность «Миши Лужнецкого» к террористической деятельности, а также пребывание Воеводина в статусе «вора в законе» в базе НЦБ Интерпола в качестве лидера российских организованных преступных группировок, причастных к вымогательству и легализации денег, по инициативе СБУ было принято решение о новом запрете на въезд в Украину сроком на три года. Основанием для этого стало контрразведывательная дело в отношении лидера «лужниковских», на базе которой СБУ было предоставлено соответствующее поручение Государственной пограничной службе Украины.

Изучив это постановление судья Клименчук пришла к выводу, что документ не содержит ни одной ссылки на источник информации об опасности, факта совершения Воеводиным общественно-опасного деяния как на территории Украины, так и за ее пределами. Судья добавила, что в материалах дела «Миши Лужнецкого» отсутствуют документы, которые могут свидетельствовать о том, что он подпадает под признаки лица в статусе «вора в законе». Более того его адвокаты якобы предоставили суду доказательства обратного. При этом они ссылались на принятые решения рядом судов РФ, а также Шевченковского районного суда Киева решений, согласно которым определенные публикации СМИ по Воеводину признаны как такие, что содержат недостоверную информацию, порочащую его честь, достоинство и деловую репутацию и опровергнута причастность «Миши Лужнецкого» к преступным сообществам или к совершению им противоправных деяний.

С учетом этого, судья Наталья Клименчук пришла к выводу, что принятый СБУ запрет въезда на территорию Украины по Воеводину принят с нарушением установленной процедуры, противоречит законодательству и подлежит отмене вместе с соответствующим поручением на адрес ГПСУ.

Напомним, летом 2019 года Окружной административный суд города Киева постановлял, что проспекты Московский и Генерала Ватутина были переименованы в Степана Бандеры и Романа Шухевича с нарушением процедуры.

Также ранее сообщалось, что Окружной административный суд города Киева отменил новые изменения в украинском правописании.

Кроме того напомним, что Окружной админсуд Киева известен своими резонансными и скандальными решениями, в частности, он принял решение об отстранении Сытника с должности директора НАБУ. Несмотря на это, глава Минюста заявил, что Сытник остается директором НАБУ.

Помимо этого, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зиновию Холоднюку. Судей подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Высший совет правосудия отказался отстранять главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и других судей ОАСК.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать консультации с Высшим советом правосудия о ликвидации Окружного административного суда города Киева.

По состоянию на февраль 2021 года главе ОАСК Павлу Вовку так и не могут избрать меру пресечения. // Преступности.НЕТ