До суду передано справу керівника «медустанови» окупантів зі  Старобільська

Прокурори Старобільської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно медичного працівника, який співпрацює з окупантами.

За даними слідства, житель Старобільська після захоплення міста збройними силами рф добровільно став керівником незаконно створеної «медустанови».

У квітні 2022 року його призначено окупантами на посаду «головного лікаря Старобільської фізіотерапевтичної лікарні лнр». Вона підпорядковується незаконно створеному «міністерству охорони здоров’я лнр».

Обвинувачений організовує роботу так званої «державної установи» та реалізовує фейкову політику псевдореспубліки у сфері охорони здоров’я.

Чоловік оголошений у розшук. Заочно йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а на належне особі майно накладено арешт.

Наразі обвинувальний акт стосовно медика направлено до Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Передбачене законом покарання – до 10 років ув’язнення з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)