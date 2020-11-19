Следователь СБУ вымогал 30 тыс. долларов за переквалификацию преступления

Следователя по особо важным делам одного из подразделений Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях будут судить за вымогательство 30 тыс. долларов США взятки за изменение правовой квалификации преступления, содействие в заключении сделки о признании виновности и возврате изъятого имущества.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

«Генеральной инспекцией Офиса Генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении следователя по особо важным делам одного из подразделений Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях по факту вымогательства неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Следствием установлено, что правоохранитель, будучи следователем в уголовном производстве, в течение февраля-марта 2020 года требовал у лица, которое подозревалось в совершении преступления, 30 тыс. долларов США взятки за изменение правовой квалификации состава уголовного преступления, содействие в заключении сделки о признании виновности и возврате изъятого имущества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления ГБР при оперативном сопровождения Главного управления внутренней безопасности СБУ.