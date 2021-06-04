Слідчі ДБР викрили черговий факт катування громадян поліцейським

Державне бюро розслідувань тримає на особливому контролі та регулярно звітує суспільству про стан розслідування фактів катувань, вчинених працівниками правоохоронних органів.

Слідчі Територіального управління ДБР у Хмельницькому, за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, повідомили ще одну підозру експоліцейському Коростенського райуправління поліції у Житомирській області, стосовно якого вже розслідуються справи щодо катування громадян.

Встановлено, що 14 січня 2021 року поліцейський у відділку побив громадянина, який хотів повідомити про вчинення крадіжки. Він бив потерпілого по голові та у груди, після чого той був змушений написати пояснення, що ніякої крадіжки не сталося.

Цьому ж правоохоронцю та ще двом цивільним особам у березні 2021 року слідчими ДБР вже було повідомлено про підозру через катування двох юнаків. Подія відбулася поблизу села Маклаївка Малинського району також 14 січня 2021 року.

Встановлено, що між двома побиттями пройшло всього декілька годин.

Наразі фігурант провадження звільнений із лав Національної поліції України. Він підозрюється у катуванні, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 127 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Житомирське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

ДБР