Слідчі не знайшли криміналу у жарті коміка Стенюка про мусульман

Поліція Києва закрила кримінальне провадження стосовно стендап-коміка Антона Стенюка, який оприлюднив жарт про мусульман, через відсутність складу злочину.

“Слідчий відділ Шевченківського управління поліції розслідував кримінальне провадження, розпочате 1.10.2024 за фактом порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань з боку Антона Стенюка за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак – ІФ-У)”, – повідомили у відповіді слідчого управління Головного управління Національної поліції України у м. Києві на запит агентства “Інтерфакс-Україна”.

Водночас наголошується, що 6 грудня 2024 року за результатами проведення досудового розслідування кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України (кримінальне провадження закривається у разі, якщо встановлено відсутність у діянні складу кримінального правопорушення).

Як повідомлялося, 25 вересня в соціальних мережах розгорівся скандал навколо одного з уривків сольного стендап-концерту коміка Антона Стенюка.

“Ця війна – це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли у світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що потрібно вбивати мусульман, я адекватна людина, я розумію, що зараз це не на часі. Тим більше, цим уже займаються іудеї”, – ішлося у виступі коміка.

Зі свого боку голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, муфтій Духовного управління мусульман України “Умма” Мурат Сулейманов, а також колишній муфтій Духовного управління мусульман України “Умма”, військовослужбовець Збройних сил України Саїд Ісмагілов у своїх соцмережах обурилися жартом коміка.

Пізніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що просить Національну поліцію перевірити жарт на предмет розпалювання релігійної ворожнечі та образи почуттів вірян.

Увечері того самого дня Антон Стенюк опублікував в інстаграмі відеозвернення, у якому публічно перепросив за свій жарт про мусульман, а із соціальних мереж було видалено уривок відео з цим жартом.

Своєю чергою Міністерство культури та стратегічних комунікацій у відповідь на скандал закликало громадських діячів і діячів культури до відповідального ставлення до тем, які можуть впливати на міжкультурний і міжрелігійний діалог. // Інтерфакс-Україна