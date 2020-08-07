Слідчі поліції Львівщини повідомили про підозру директору фірми, причетному до шахрайства

Підозрюваний, впродовж квітня-грудня 2017 року здійснював продаж спецтехніки через оголошення в мережі Інтернет. Свої замовлення покупці так і не отримували. Аванс замовникам не повертав. Таким чином, фігурант заволодів грошовими коштами п’яти підприємств різних форм власності на суму майже півтора мільйона гривень.

Чоловіка викрили слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань у Львівській області за процесуального керівництва прокуратури області.

Як встановили правоохоронці, директор підприємства, 32-річний мешканець одного з районних центрів області, розміщував у мережі Інтернет недостовірні дані про продаж спецтехніки. Таким чином вводячи в оману покупців, отримував від них аванси на розрахунковий рахунок свого підприємства. При цьому товар замовники так і не отримували, а повертати грошові кошти зловмисник відмовлявся.

Загалом, за період з квітня по грудень 2017 року керівник фірми заволодів грошовими коштами п’яти підприємств різних форм власності на суму майже півтора мільйона гривень.

Сьогодні, 7 серпня, слідчі повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 та ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до восьми років.

Встановлюється причетність підозрюваного до скоєння інших злочинів. Також вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Поліцейські закликають: щоб не стати жертвою шахраїв, ретельно перевіряйте постачальників товару. Також, за можливості, надавайте перевагу варіанту оплати товару вже після його отримання.

Відділ комунікації поліції Львівської області