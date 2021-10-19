Слідчі поліції вручили підозру жителю Южноукраїнська за вбивство 25-річного хлопця

Слідчі відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції (колишній Арбузинський район) повідомили про підозру 23-річному зловмиснику за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Із підозрюваним наразі тривають слідчі дії. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Первомайська окружна прокуратура.

Нагадаємо, 16 жовтня близько 22:00 до відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у с. Семенівка (колишній Арбузинський район) місцевому мешканцю спричинили ножове поранення грудної клітини. Дорогою до лікарні він помер.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні ввечері потерпілий відпочивав у компанії знайомих молодиків, де між ним та жителем Южноукраїнська виник конфлікт, в ході якого той вдарив хлопця ножем у груди та втік.

Санкція інкримінованої статті передбачає аж до п’ятнадцяти років ув’язнення. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Первомайський районний відділ поліції Миколаївської області