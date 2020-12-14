На Сумщині затримали чоловіка, який вкрав з картки киянина на 35 тисяч

У поліцію Шостки за допомогою звернувся 43-річний житель Києва, який на той час перебував у райцентрі в гостях у родичів. Він розповів, що в один із вечорів втратив на вулиці свій мобільний телефон, а за кілька днів потому виявив зникнення зі свого «кредитного» рахунку 35 тисяч гривень.

Як з’ясували правоохоронці, гроші були перераховані на банківську картку 29-річного жителя Шостки. Чоловіка розшукали, опитали, і він зізнався у скоєному.

За словами підозрюваного, мобільний телефон йому продав знайомий, який, у свою чергу, знайшов гаджет на вулиці. Побачивши на екрані мобільного «іконку» спеціального банківського додатку, він зрозумів, що номер сімки «прив’язаний» до банківських карток законного власника смартфону. За допомогою кількох нехитрих операцій він змінив код доступу до фінансової сторінки потерпілого та перевів його кошти на свій рахунок.

У поліції відносно зловмисника відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до трьох років позбавлення волі. Наразі підозрюваний вже повністю відшкодував потерпілому матеріальний збиток, повернувши йому мобільний телефон та гроші. // Сумські дебати