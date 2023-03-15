Викрито зловмисника, який надавав допомогу ворогу під час окупації села на Харківщині

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За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 44-річному чоловіку за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Черговим прихильником «руського миру» виявився мешканець с. Липці. Чоловік активно підтримував дії рф під час окупації Липецької територіальної громади Харківського району та співпрацював із загарбниками.

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За даними слідства, підозрюваний, будучи обізнаним на місцевості та знаючи багатьох мешканців громади, добровільно надавав допомогу представникам рф. Зокрема, він супроводжував автомобілі, на яких пересувалися окупанти, і вказував їм зручні маршрути.

Також чоловік закликав інших мешканців громади передавати представникам рф транспортні засоби. Більше того, підозрюваний повідомив окупантам, що на території одного з домоволодінь, господарі якого виїхали, стоїть автомобіль. Чоловік допоміг військовослужбовцям проникнути на територію цього домоволодіння, щоб ті змогли забрати автівку, яку в подальшому використовували для власних потреб.

За клопотанням прокуратури пособнику окупантів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура

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