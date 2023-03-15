Викрито зловмисника, який надавав допомогу ворогу під час окупації села на Харківщині

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 44-річному чоловіку за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Черговим прихильником «руського миру» виявився мешканець с. Липці. Чоловік активно підтримував дії рф під час окупації Липецької територіальної громади Харківського району та співпрацював із загарбниками.

За даними слідства, підозрюваний, будучи обізнаним на місцевості та знаючи багатьох мешканців громади, добровільно надавав допомогу представникам рф. Зокрема, він супроводжував автомобілі, на яких пересувалися окупанти, і вказував їм зручні маршрути.

Також чоловік закликав інших мешканців громади передавати представникам рф транспортні засоби. Більше того, підозрюваний повідомив окупантам, що на території одного з домоволодінь, господарі якого виїхали, стоїть автомобіль. Чоловік допоміг військовослужбовцям проникнути на територію цього домоволодіння, щоб ті змогли забрати автівку, яку в подальшому використовували для власних потреб.

За клопотанням прокуратури пособнику окупантів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура