На Хмельниччині поліція затримала екс-міліціонера на збуті наркотиків (фото)

Наркодилером виявився колишній співробітник міліції. Працівники внутрішньої безпеки НПУ та поліції Хмельницької області вже вручили підозру зловмисникові. У перспективі чоловіка — до десяти років позбавлення волі.

У травні 2020 року Хмельницьким управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НПУ було встановлено інформацію щодо особи, яка займалася виготовленням та розповсюдженням наркотиків на території Хмельниччини. Причетним до злочинної діяльності виявився колишній оперуповноважений Хмельницького міського відділу міліції Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю.

За зібраними матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчим управлінням ГУНП у Хмельницькій області, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочато кримінальне провадження.

Правоохоронці провели оперативні закупівлі у зловмисника. Експертиза показала, що придбана речовина – амфетамін. За ухвалою слідчого судді працівники УДВБ НПУ та СУ ГУНП провели санкціоновані обшуки. Під час заходів виявлено та вилучено амфетамін, марихуану, опій ацетильований, ємкості та обладнання для виготовлення і зберігання наркотиків, посуд з їхніми залишками, ваги, мобільні телефони.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру за ч.1, 2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України