Слідчі повідомили киянину про підозру у пограбуванні

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення, що невідомий зайшов до будівельного магазину на проспекті Степана Бандери та вкрав товар, а коли зрозумів, що його помітили, почав тікати. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

Адміністратор закладу розповів правоохоронцям, що він та інші співробітники помітили, як чоловік зайшов до примірочної з товаром у руках, а вийшов без. Через деякий час він вийшов з магазину без будь-яких покупок, чим і викликав зацікавлення охорони, тож співробітники магазина спробували зупинити незнайомця для перевірки, але правопорушник почав тікати.

Коли поліцейські затримали підозрюваного, то виявили, що під свій одяг він одягнув тактичні штани, а під куртку заховав будівельний пістолет. Правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 30-річний киянин, який неодноразово відбував покарання за майнові злочини. Грабіжника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до районного управління поліції.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва