Слідчі повідомили про підозру киянці, яка ножем вдарила свого чоловіка

Після застілля між подружжям виник конфлікт, у ході якого жінка схопила ніж та вдарила потерпілого у спину. Чоловіка госпіталізували у лікарню та наразі його життю нічого не загрожує. За скоєне фігурантка може вісім років провести за ґратами.

До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у під’їзді багатоповерхівки на вулиці Клінічній мешканка будинку вдарила ножем чоловіка. Для встановлення усіх обставин події оперативний черговий направив за вказаною адресою екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативну групу районного підрозділу та лікарів.

Прибувши на місце події, правоохоронці виявили біля квартири жінку, на одязі якої були сліди бурого кольору, а поряд сидів чоловік із ножовим пораненням.

З’ясувалось, що напередодні пара розпивала алкогольні напої та між ними виникла суперечка. У ході з’ясування відносин киянка схопила ніж та вдарила свого чоловіка у спину. Потерпілий вийшов у під’їзд, де згодом його виявили сусіди.

Чоловіка із тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу для надання допомоги та наразі його життю нічого не загрожує. Фігурантку працівники поліції затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушниця – раніше не судима місцева мешканка, 1969 року народження. Окрім цього, з місця події правоохоронці вилучили ніж, який направили на проведення експертизи.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив затриманій про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження та направив клопотання до суду про обрання їй запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва