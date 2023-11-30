Слідчі встановили, коли Янукович віддав наказ стріляти по майданівцях
Слідство вважає, що колишній президент Віктор Янукович дав вказівку тогодішньому міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку засточувати вогнепальну зброю відносно учасників Євромайдану близько 7 ранку 20 лютого 2014 року, перебуваючи у резиденції “Межигір’я”.
Про це повідомив прокурор у “справах Майдану” Денис Іванов в інтерв’ю “Укрінформу”:
“Під час розслідування ми з’ясували, що 20 лютого 2014 року Янукович, перебуваючи у своїй резиденції “Межигір’я” у період з 6 год 52 хв до 7 год ранку мав контакт урядовим зв’язком із Захарченком.
Слідство має підстави вважати, що саме під час цієї розмови, яка тривала приблизно 8 хвилин, Янукович дав вказівку Захарченку на застосування вогнепальної зброї підрозділами, які йому підпорядковані, у напрямку протестувальників у центральній частині Києва”.
В свою чергу, за даними слідства, після розмови з Януковичем Захарченко через урядовий зв’язок мав дві телефонні розмови з міністром внутрішніх справ Росії Володимиром Колокольцевим.
Далі ж, як відомо, починаючи з 9 год. 16 хв до 17 год працівники спецпідрозділу “Беркут” внутрішніх військ табельною вогнепальною зброєю – автоматами Калашникова, пістолетами “Форт”, снайперськими гвинтівками “Драгунова” і рушницями “Форт-500”, спорядженими бойовими патронами, здійснили постріли у напрямку неозброєних учасників масових акцій протестів, які перебували в цей час в районі Майдану Незалежності і нижній частині вулиці Інститутської.
Іванов наголосив, що розстріли протестувальників уранці 20 лютого 2014 року транслювалися в прямому ефірі.
“Питання, чому Янукович не припинив це? Чому не дав вказівку Захарченку відвести підрозділ київського “Беркуту” з вулиці Інститутської? Такі дії вказують на прямий умисел Януковича на вчинення працівниками міліції цих злочинів”, – вважає прокурор.
Він зауважив, що Янукович під час Революції Гідності не підписував письмових наказів силовикам про застосування насильства, оскільки це не передбачено повноваженнями президента. Однак після зміни Конституції у 2010 році Янукович особисто призначав міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, голову СБУ Олександра Якименка і міністра оборони Павла Лебедєва, а тому керівники силових структур були близькими до нього і підзвітними йому.
Як встановило слідство, в Адміністрації президента на вулиці Банковій 18 лютого проходили численні оперативні наради, у тому числі за участю керівника СБУ Якименка, міністра внутрішніх справ Захарченка. Потім відповідні наради уже проводилися в МВС і СБУ, де підлеглим озвучили поставлені Януковичем задачі.
“Коло учасників доволі широке, не всі після Революції Гідності втекли з України і не всі відмовилися свідчити проти колишнього президента. Тому свідчень у нас достатньо”, – каже Іванов.
За його словами, у період з 18 по 20 лютого, коли проводилися активні силові заходи з витіснення мітингувальників з центральної частини Києва, були численні телефонні з’єднання урядовим та телефонним зв’язком президента з очільниками правоохоронних органів.
Слідчі зафіксували не менше 10 з’єднань Януковича з Якименком і Захарченком. З кожним з них. З міністром оборони Лебедєвим і командувачем внутрішніх військ Шуляком у ці дні було по 5 з’єднань.
“Про що вони говорили слідство не встановило. Але за допомогою численних відеозаписів, які тоді здійснювалися в центральній частині Києва, відстежується зв’язок, як після чергового дзвінка Януковича до Захарченка, міліція починає активний штурм на конкретній ділянці і застосовує надмірне фізичне насильство, спеціальні засоби, гранати, гумові кийки, стріляє з помпових рушниць. І перед початком цього всього, хвилин за п’ять-десять, відбувається з’єднання. Про що вони говорять? Можливо, саме про цю операцію”. // УПTweet