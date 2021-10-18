Поліція виявила 200 фактів, пов’язаних з торгівлею людьми, зокрема припинено діяльність 24 ОЗГ

Досудове розслідування поліцейські завершили у 130 кримінальних провадженнях, відкритих за фактами торгівлі людьми. В рамках проведених заходів правоохоронці встановили та надали допомогу більш як 150 потерпілим. Водночас до кримінальної відповідальності вже притягнуто 70 фігурантів. Про це сьогодні, 18 жовтня, у Європейський день боротьби з торгівлею людьми, повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Департаменту міграційної поліції Ігор Малахов.

За словами Ігоря Малахова, щорічно Національна поліція активно долучається до різних, як всесвітніх, так і європейських ініціатив у сфері протидії та боротьби з торгівлею людьми.

Найбільш поширенні злочинні схеми у сфері торгівлі людьми – це вербування громадян з метою втягнення в злочинну діяльність, пов’язану з наркозлочинністю, нелегальним перевезенням мігрантів, сексуальною та трудовою експлуатацією. Так, у вересні 2021 року на Дніпропетровщині правоохоронці викрили злочинну групу, яка організувала незаконну схему торгівлі людьми та визволили з трудового рабства 120 осіб.

«За 9 місяців цього року оперативники Нацполіції зафіксували понад 200 правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми. У 130 кримінальних провадженнях, відкритих за ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України, слідчі вже скерували до суду обвинувальні акти. В рамках досудового розслідування правоохоронці встановили та надали допомогу понад 150 потерпілим, з них: 86 — чоловіків та 43 – жінки», — зазначив Ігор Малахов.

Крім того, співробітники міграційної поліції припинили діяльність 24 організованих злочинних угруповань. Найбільш поширеною формою торгівлі людьми стала сексуальна експлуатація громадян – викрито 16 організованих злочинних груп та 8 у формі трудової експлуатації.

За результатами проведених заходів поліцейські притягнули до кримінальної відповідальності більше 70 зловмисників.

«На сьогодні працівники міграційної поліції входять до складу 5-ти міжнародних спільних слідчих груп, в рамках яких документуються потужні транснаціональні кримінальні мережі трафікерів. Зокрема, українські поліцейські тісно співпрацюють з правоохоронцями Швеції, Чехії, Франції, Греції та Італії. Така взаємодія дає змогу не тільки ефективно обмінюватися з європейськими колегами інформацією, але й оперативно встановлювати місця перебування підозрюваних у злочинах, які переховуються на території країн Євросоюзу»,- сказав Ігор Малахов.

Нагадаємо, у рамках такої співпраці у листопаді 2020 року слідчі Нацполіції припинили діяльність та в серпні 2021 року скерували до суду матеріали щодо транснаціонального злочинного угруповання торговців людьми, які вербували українців на роботу для перевезення нелегальних мігрантів із країн Південно-Західної Азії до Європи.

Звертаємося до всіх громадян бути обачними та у разі потрапляння у ситуацію, пов’язану з торгівлею людьми чи отримання інформації щодо осіб, причетних до цих злочинів — невідкладно звертатись до поліції за номером 102 або до спеціалізованого Департаменту міграційної поліції за номерами телефонів +38-063-195-00-58, +38-098-481-03-45.

Управління комунікації Національної поліції