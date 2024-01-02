Повідомлено про підозру одеситу, який торгував зброєю через військові аукціони

Раніше судимий житель Одеси потрапив в поле зору оперативних працівників Тернопільщини. Правоохоронці спільно з працівниками кримінального аналізу встановили, що чоловік через онлайн-аукціони продавав зброю.

Ще наприкінці вересня 2023 року працівники сектору кримінальної поліції Кременеччини отримали оперативну інформацію про те, що уродженець Одеси торгує вогнепальною зброєю та боєприпасами. З клієнтами спілкується онлайн, продає заборонені предмети через військовий аукціон, а передає товар через відділення поштового зв’язку.

Поліцейські встановили, що наприкінці вересня житель Кременеччини викупив револьвер системи «Наган» і двічі купував патрони до нього.

Зібравши достатньо доказів, слідчі спільно із оперативниками карного розшуку під процесуальним керівництвом Кременецької окружної прокуратури 29 грудня за місцем проживання фігуранта справи провели обшуки. У підозрюваного виявили та вилучили пістолети, набої та порох.

Документів на зброю у чоловіка не було. Він стверджує, що займався колекціонуванням небезпечних предметів. Проте вирішив усе розпродати, бо необхідні гроші. Що ж стосується набоїв, то їх він виготовляв самостійно.

50-річному одеситу оголосили підозру відповідно до частини 1 статті 263 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області