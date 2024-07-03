Службова недбалість інженера з технагляду призвела до збитків у ₴2,8 млн.

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно інженера з технічного нагляду за фактом неналежного виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, обвинувачений не здійснив належного контролю та не перевірив фактичні обсяги виконаних підрядником робіт з ремонту частини дороги після повені 2020 року у Дністровському районі. Як наслідок підрядник незаконно заволодів бюджетними коштами на понад 2,8 млн грн.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області, за оперативного супроводу Управління СБУ та Управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура