Службова недбалість зі збитками на суму понад ₴70 млн. – на Дніпропетровщині колишньому податківцю повідомлено про підозру
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому інспектору одного з відділів головного управління ДФС в області за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).
За даними слідства, підозрювана під час проведення документальної перевірки гірничо-збагачувального комбінату виявила, що підприємство не сплатило екологічний податок у повному розмірі.
Надалі вона не зазначила вказані порушення в акті перевірки. Це дозволило комбінату ухилитись від сплати мільйонів гривень податку.
Внаслідок вказаних дій державі спричинено збитки у сумі понад 70 млн грн.
Наразі в межах досудового розслідування комбінатом вже відшкодовано до держбюджету понад 36 млн грн податку.
Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до вказаного кримінального правопорушення.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтава.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Дніпропетровської облпрокуратури