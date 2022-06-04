Службовці Чернівецької міської ради незаконно роздали понад ₴1,2 млн. бюджетних коштів

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чернівецької окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом службовим особам Чернівецької міської ради у службовому підробленні, зловживанні службовим становищем та неналежному виконанні службових обов’язків (ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, службові особи органу місцевого самоврядування бувши в 2019 році у складі комісії з розгляду питань щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, зловживаючи службовим становищем, сприяли особам, які не мали права на грошову компенсацію на придбання житла, одержати з держбюджету понад 1,2 млн грн.

Громадяни уже набували у власність житло від держави та за п’ять останніх років відчужували належні їм на праві власності житлові та інші приміщення.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним особам запобіжних заходів.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура