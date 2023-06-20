Службовці лісогосподарського підприємства незаконно «намайнили» криптовалюти на ₴1,5 млн.

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури викрито і задокументовано розтрату в умовах воєнного стану, шляхом незаконного відбору електричної енергії, службовими особами філії державного спеціалізованого підприємства «Ліси України» для забезпечення нелегальних центрів з майнінгу криптовалют (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, службові особи однієї з філій державного підприємства встановили у приміщеннях лісництв та господарських будівлях технологічне обладнання, що забезпечувало діяльність нелегальних центрів з майнінгу криптовалют.

Службовці понад рік незаконно збагачувались завдяки накопиченню на створених ними електронних гаманцях криптовалюти, а оплату за спожиту електроенергію здійснювали коштами держпідприємства. Причому, через використання значних об’ємів енергетичних потужностей на лісовому підприємстві, відбувалось неодноразове перевантаження комунальних мереж житлового фонду та критичної інфраструктури.

Під час обшуків виявлено та вилучено документацію та технологічне обладнання для майнінгу криптовалют і комп’ютерну техніку вартістю понад 3 млн грн.

Перевіряється причетність до даного злочину службових осіб інших лісогосподарських підприємств.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Львові.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури