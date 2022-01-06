На Хмельниччині юнак забризкав газом працівницю пошти і вкрав посилку

До поліції в Хмельницькій області надійшло повідомлення про те що, невідомий чоловік під час отримання поштового відправлення, застосував балончик зі дратівливо-сльозогінним газом відносно дівчини, яка працює оператором відділення «Нової пошти», після чого заволодів посилкою, в якій знаходився золотий ланцюжок, вартість якого 54 000 гривень.

Потерпіла отримала хімічні опіки шкіри обличчя.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції викрили та затримали 17-річного хлопця.

Наразі негідник в скоєному зізнається, йому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.187 Кримінального кодексу України.

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