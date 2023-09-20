За вбивство співмешканця судитимуть жительку Житомирщини

Подія сталася наприкінці липня. Тоді смерть 46-річного жителя селища констатували медики, про що повідомили поліцію.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Бердичівського райвідділу, які встановили, що смерть потерпілого настала від гострої крововтрати через колото-різану рану грудної клітини.

У будинку знаходилася і співмешканка померлого, яка намагалася ввести слідчих в оману та вигадала історію про його самопоранення.

У результаті зібраних доказів та висновків судмедекспертизи поліцейським вдалося встановити, що все таки смертельне поранення чоловікові нанесла 35-річна жінка під час конфлікту.

Тож слідчі поліції кваліфікували її дії за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Після проведення всіх необхідних процесуальних дій обвинувальний акт відносно жінки було скеровано до суду. Нині вона знаходиться під вартою.

Досудове розслідування тривало за процесуального керівництва Бердичівської окружної прокуратури.

За вчинене обвинуваченій загрожує ув’язнення строком від 7 до 15 років.

Бердичівський районний відділ поліції