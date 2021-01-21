Службовців управління юстиції викрито на одержанні 3 тис. доларів хабаря

Опубликовано

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 5 на одержанні неправомірної вигоди затримано двох службовців управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області.

Згідно з матеріалами слідства, працівники управління юстиції, діючи у змові, вимагали та одержали від громадянина неправомірну вигоду у сумі 3 тис. доларів США за не накладення арешту на будинок останнього.

На изображении может находиться: один или несколько человек, люди стоят и на улице

Зловмисників затримано «на гарячому» під час одержання коштів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення вказаним особам про підозру. За місцем роботи та проживання фігурантів провадження тривають обшуки.

Заходи з викриття проведено прокурорами спільно Головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

Like

Метки:

Читайте также: