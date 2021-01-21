Службовців управління юстиції викрито на одержанні 3 тис. доларів хабаря

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 5 на одержанні неправомірної вигоди затримано двох службовців управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області.

Згідно з матеріалами слідства, працівники управління юстиції, діючи у змові, вимагали та одержали від громадянина неправомірну вигоду у сумі 3 тис. доларів США за не накладення арешту на будинок останнього.

Зловмисників затримано «на гарячому» під час одержання коштів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення вказаним особам про підозру. За місцем роботи та проживання фігурантів провадження тривають обшуки.

Заходи з викриття проведено прокурорами спільно Головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура