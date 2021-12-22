Смерть 4-річної дитини в ДТП – на Донеччині водія засуджено до 6 років за ґратами

За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури мешканця смт. Володимирівка визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть дитини (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Вироком суду чоловіку призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

За даними слідства, 31 жовтня 2021 року водій мотоцикла у стані алкогольного сп’яніння рухався по проїжджій частині із перевищенням швидкості в напрямку с. Володимирівка Волноваського району. Разом із ним у бічному причепі мотоциклу знаходились жінка й три її доньки.

Не впоравшись із керуванням, чоловік виїхав за межі дороги, а 4-річна дівчинка вилетіла з причепу, де разом зі своїми сестрами сиділа не пристебнута.

Внаслідок ДТП дівчинка загинула на місці. Матір та двоє її інших дочок отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарні.

Рішення суду не набрало законної сили.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури