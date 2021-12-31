Смертельна аварія на проспекті Гагаріна у Харкові — судитимуть 16-річного водія

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно 16-річного водія за фактами порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 КК України).

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в м. Харкові відбулось зіткнення автомобіля «Шевроле Авео», яким керував 58-річний чоловік, та автомобіля «Інфініті» під керуванням 16-річного водія, який рухався на червоний сигнал світлофора.



Внаслідок аварії водій автомобіля «Шевроле Авео» загинув на місці.



Після ДТП 16-річного водія та трьох пасажирів «Інфініті», а саме двох 19-річних чоловіків та 16-річну дівчину доставлено до лікарні.

Перебуваючи в медичному закладі, водій зателефонував у поліцію та повідомив, що його автомобіль нібито викрали.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на момент ДТП автомобіль «Інфініті» знаходився у справному стані, у тому числі гальмівна та рульова системи.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Водію «Інфініті» загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: наразі проводиться слідство за фактами допуску батьками неповнолітнього до керування автомобілем та злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст. 287, ст. 166 КК України).

Крім того, в окремому кримінальному провадженні розслідується факт незаконного заволодіння транспортним засобом (ч.1, ч. 3 ст. 289 ККУ).

Пресслужба Харківської обласної прокуратури