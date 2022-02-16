Смертельна ДТП на Вінниччині – повідомлено про підозру співробітнику податкової служби (фото)

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру інспектору Головного управління Державної податкової служби у Вінницької області у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2021 року у Хмільницькому районі підозрюваний, перебуваючи за кермом власного автомобіля, допустив виїзд на зустрічну смугу та зіштовхнувся із транспортним засобом, що рухався навпроти. Внаслідок зіткнення пасажири другої автівки – чоловік та жінка загинули на місці події. Водій отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Підозрюваний у ДТП практично не постраждав. Його не було затримано, оскільки він повідомив правоохоронцям, що йому стало зле за кермом, він знепритомнів та потребує медичної допомоги.

Втім у ході розслідування, за результатами проведення низки обстежень та експертиз, інформація щодо стану здоров’я податківця не підтвердилася.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Вінницької обласної прокуратури