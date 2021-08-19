На закупівлях програмного забезпечення для столичного КП розікрали ₴33 млн.

Розкрадання 33 млн гривень на закупівлях програмного забезпечення для «Київського інституту земельних відносин»- прокуратура спільно з Кіберполіцією проводить обшуки у постачальника

Солом’янська окружна прокуратура спільно з СВ Солом’янського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції НПУ проводить слідчі дії у приміщеннях приватного підприємства в межах провадження за фактом розкрадання коштів місцевого бюджету, виділених комунальним підприємством «Київський інститут земельних відносин» на закупівлю програмного забезпечення та обладнання.

Слідством встановлено, що комунальне підприємство «Київський інститут земельних відносин» уклало з товариством договір поставки апаратно-програмного комплексу для розгортання та функціонування автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади та договір закупівлі програмного забезпечення для роботи з графікою на загальну суму близько 43 млн гривень.

У подальшому, директор товариства, усвідомлюючи, що вартість товарів завищена, поставив комунальному підприємству обладнання та програмне забезпечення. Посадові особи КП «Київський інститут земельних відносин», неналежно виконуючи свої службові обов’язки, прийняли товар згідно акту прийому-передачі та провели розрахунок з продавцем.

При цьому, згідно висновку експерта встановлено завищення вартості поставленого товару та програмного забезпечення на майже 33 млн гривень.

Слідчі дії відбуваються з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

За результатами проведення слідчих дій буде надана правова оцінка діям службових осіб підрядної компанії та комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин», яке є замовником вказаних робіт.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура