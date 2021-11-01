Смертельна ДТП у Білій Церкві – повідомлено про підозру патрульному поліцейському

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури поліцейському патрульної поліції в місті Біла Церква Управління патрульної поліції у Київській області Департаменту патрульної поліції повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілому (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, вночі 28 жовтня 20-річний підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля «FORD SCORPIO», разом зі своїм знайомим їхали по бульвару Олександрійському в м. Біла Церква. Водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору, що розташована за межами проїжджої частини.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди 19-річний пасажир автомобіля отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувальної установи, де наступного дня помер.

Натепер до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється другим слідчим відділом Теруправління ДБР у Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура