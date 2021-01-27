Смертельний напад на Андріївському узвозі – зловмиснику повідомлено про підозру

Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП в м. Києві повідомлено про підозру чоловіку у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у новорічну ніч на Андріївському узвозі між двома раніше незнайомими чоловіками виник конфлікт. Під час конфлікту підозрюваний наніс потерпілому декілька ударів ножем в різні частини тіла, а також удари руками та ногами по голові.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер у лікарні.

За результатами розслідування правоохоронці встановили особу нападника. Під час обшуку за місцем його проживання вилучено знаряддя вчинення злочину.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 КК України, та судом обрано запобіжній захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура