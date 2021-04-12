СМИ разоблачили очередного «оборотня»-мошенника

Антикоррупционный портал «Антикор» опубликовал статью о харьковчанине Сергее Семочкине — мошеннике, называющим себя «правоохранителем» и «криминальным авторитетом», но мечтающим о карьере политика.

По информации журналистов, Сергей Семочкин начал свою трудовую биографию в 1992 году, сотрудником Московского РОВД г. Харькова, откуда был выгнан по результатам проверки департамента внутренней безопасности МВД за подделку диплома. После, трудоустроился в охрану харьковского «Жиркомбината», где, не имея профильного образования, числился менеджером по юридическим вопросам, сфабриковал задолженность и спровоцировал корпоративный конфликт, закончившийся сменой акционеров.

С конца 90-х по начало 2000-х Семочкин стал ответственным за охрану, сбор нелегальной наличности и противозаконные методы работы на рынке «Барабашово», однако после обвинений в нечистоплотности и злоупотреблении доверием, в очередной раз был выгнан с работы. Бывший младший лейтенант решает «вернуться в профессию»: представляется местным коммерсантам «полковником милиции» и «представителем министра в Харьковской области», пытается организовать схему платных назначений в милицию и занимается незаконным сбором средств с коммерческих структур, в результате чего становится фигурантом уголовного дела.

После очередной аферы, а именно, неудачного «наезда» на бизнес-партнеров своего бывшего работодателя, Семочкин вынужден с позором бежать из Харькова.

На рубеже 2011-2012 г.г. Семочкин начинает карьеру «юриста» и «адвоката». Его работа строится по принципу: постоянно создавать клиенту все больше новых проблем, загонять его во все большие расходы и делать так, чтобы клиент попадал в зависимость от недобросовестных консультантов, выйти из которой можно только потеряв активы.

СМИ также сообщали о том, что в Харькове произошло сразу несколько жестоких преступлений, общим для которых было то, что все жертвы так или иначе обсуждали свои бизнес-интересы и юридические проблемы с «адвокатом» Сергеем Семочкиным.

Промышляя обманом, Семочкин сумел сколотить солидное финансовое состояние. Через подставных лиц он владеет харьковской компанией «Майбудпрофи» (строительство), ТОВ «Юстаси», недвижимостью в Испании, 14 земельными участками площадью 40 га, двумя квартирами площадью 258 и 263 м2., домом на 737,3 м2в с. и ТОВ «Украинская ягодная ферма-органик» на территории Киевской области. В личном владении Семочкина находится Британский оффшор «Инпалс Менеджмент», которому принадлежит харьковская компания «Диадема Батерфляй», сдающая в аренду недвижимость. Другая часть преступных активов оформлена на ближайших доверенных лиц. При этом сам Семочкин, по собственному же признанию, никогда не занимался бизнесом, всю жизнь боролся с коррупцией и преступностью и до сих пор мечтает о карьере политика или госслужащего — отмечает автор материала.

Сегодня Семочкин больше не выдумывает себе новые несуществующие регалии. В одних ситуациях он представляется «полковником полиции», «полковником СБУ», «высокопоставленным сотрудником следственного департамента МВД» или «представителем Банковой». В других, называет себя «бизнесменом со связями», «смотрящим от очень авторитетных персон» и, в некоторых случаях, (!) «уголовным авторитетом» По словам журналистов-расследователей, Семочкин пытается любой ценой получить доступ к власть имущим и руководству местных правоохранительных органов, обещая им личную преданность и взаимовыгодное сотрудничество в обмен на покровительство.