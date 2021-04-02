СМИ узнали имена топ-10 контрабандистов, попавших под санкции СНБО

Их счета и имущество заблокированы.

В распоряжении ZN.UA появился список имен топ-10 контрабандистов, против которых решением СНБО от 2 апреля введены санкции.

По словам президента Владимира Зеленского, их счета и имущество заблокированы.

Альперин Вадим Александрович

Чудаков Александр Леонидович

Шерман Виктор Бенедиктович

Кравченко Александр Николаевич

Дідух Володимир Степанович

Бокало Иван Васильевич

Пересоляк Валерий Иванович

Кушнир Юрий Радулович

Фирманюк Орест Игоревич

Ереминчук Александр Владимирович.

Кроме этих людей, санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.

Отдельно под санкции попали 11 российских компаний.