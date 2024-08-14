«Смотрящий» та двоє його спільників налагодили схему постачання та розповсюдження наркотиків у Криворізькому СІЗО

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом учасникам організованої групи за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, передачі та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у місцях позбавлення волі (ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, довічно ув’язнений чоловік – так званий «смотрящий» за установою виконання покарань м. Кривого Рогу, організував наркотрафік до слідчого ізолятора.

Для реалізації плану він залучив свою дружину та ще одного ув’язненого. Останній за вказівкою лідера угруповання закуповував канабіс, метадон, метамфетамін та передавав дружині організатора.

На територію установи заборонені речовини потрапляли під час побачень сімейної пари. У подальшому «смотрящий» розповсюджував наркотики серед інших ув’язнених.

За результатами 15 обшуків вилучено сліп-пакети з наркотиками, пристрої для куріння канабісу, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, флеш-накопичувачі, сім-картки, чорнові записи, грошові кошти. Призначено ряд експертиз.

Дружину наркоділка було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники УСР в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора