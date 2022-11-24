«Смотрящий» та «кримінальний авторитет» організували у столичному СІЗО міні-банду

«Смотрящий» – 27-річний чоловік, засуджений за здійснення смертельного ДТП у 2018 році, в якому загинула 10-річна дитина. Другий фігурант справи – «кримінальний авторитет», який востаннє потрапив у поле зору правоохоронців у квітні 2022 року за співпрацю з окупаційними силами рф та фактом мародерства у Бучі Київської області.

На території столичного слідчого ізолятора зловмисники організували стійке ієрархічне об’єднання – злочинну організацію з метою вчинення умисних тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень. «Смотрящий» та «кримінальний авторитет» контролювали фінансові надходження та розподіляли кошти, отримані від злочинної діяльності, як на території підконтрольної установи, так і за її межами. «Кримінальний авторитет» займався веденням бухгалтерії: фіксував усі надходження та витрати, здійснював звірку грошових коштів виведених із СІЗО та отриманих від «злочинної спільноти» з волі.

Обіг грошових коштів у «злодійському общаку» протягом 2 років досяг 35 мільйонів гривень.

У ході слідства оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції провели низку обшуків у місцях мешкання та утримання фігурантів. За результатами проведених заходів правоохоронці вилучили комп’ютери, телефони, десятки банківських карток та «чорнові» записи про рух коштів, здобутих злочинним шляхом.

23 листопада на підставі отриманих доказів за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора так званому «смотрящому» та його спільнику повідомили про підозру. За поширення злочинного впливу (ч.2, 3 ст.255-1 Кримінального кодексу України) фігурантам може загрожувати позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України