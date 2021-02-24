SMS-мошенники изобрели схему вечного обмана абонентов

В последнее время, многие мобильные абоненты жалуются, что получают SMS, в которых сообщается, что они выиграли крупную сумму денег. Все, что от них требуется – это связаться с оператором по горячей линии и сообщить ему код, который вы получили в SMS.

В ответ на такое обращение, оператор кол-центра подтвердит, что вы действительно являетесь счастливчиком, выигравшим 350 тысяч гривен и попросит продиктовать ему ваши персональные данные – полное имя и адрес проживания, почтовый индекс.

Все это нужно для того, чтобы переслать вам по почте пакет документов, необходимых для получения выигрыша. Все что нужно сейчас – это подождать, пока соответствующие документы будут оформлены.

Спустя некоторое время, счастливчик получит новое SMS (в этот раз уже именное — не зря же собирали персональные данные).

После этого оператор горячей линии сообщит, что документы готовы и будут высланы по почте в самое ближайшее время, но для этого нужно заказать и оплатить какой-нибудь ерундовый товар за не такие уж и малые деньги (300-500 гривен). К сожалению, таковы условия «акции».

Также оператор сообщает, что после успешного подписания документов, со счастливчиком свяжется целый Глава Призовой Комиссии, которому нужно будет сообщить платежные реквизиты для получения денежного выигрыша.

Само собой, еще ни одному счастливому обладателю приза не посчастливилось его получить. Зато многие с энтузиазмом сообщают мошенникам свои реальные персональные данные и оплачивают покупку всевозможной ерунды сомнительного качества. Не беремся утверждать, но наверняка случаются и такие, кто передает данные своих карт для «зачисления денег».

На сегодняшний день мошенники представляются сотрудниками компаний Укрторг и ImageClub. Это чуть более легальные, хотя и довольно близкие по духу предприятия, уже много лет торгующие различными товарами по каталогам, которые стимулируют интерес покупателей розыгрышами призов.

На наш взгляд, это довольно сомнительный маркетинг, но тем не менее, ничего противозаконного в этом нет, и он прочно занимает свою нишу, окучивая пенсионеров, мечтающих хотя бы напоследок урвать кусочек фортуны.

Тем не менее, у нас есть сомнения на счет того, что SMS рассылают именно эти компании. Дело в том, что схема, применяемая SMS-мошенниками известна уже не первый год и ранее она использовалась под другими названиями: Start Money, ПОШТОРГ, GolovaComis, ImKlyb, NDStore, Roduna_CI, Comisiya и т.п. К тому же, мошенники так откровенно нарушают закон, что никакой реальный «Укрторг» не стал бы так подставляться.

Во-первых, сама база абонентов, получена противозаконным путем, ведь никто из получателей подобных сообщений не давал своего номера и согласия на рассылку. Во-вторых, злоумышленники вводят жертву в заблуждение относительно истинной цели контакта, которая состоит вовсе не в том, чтобы вручить ему 350 тысяч гривен, а скорее в том, чтобы получить с него как можно больше денег. А это уже статья УК 190 «Мошенничество» — в чистом виде.

Далее, мошенники завладевают персональными данными жертвы, хранят их в своей базе данных и используют, идентифицируя ее по номеру мобильного телефона. А это уже нарушение Закона о хранении персональных данных.

Особое «изящество» схемы заключается в том, что даже если жертва захочет соскочить на любом из этапов, все равно мошенники уже получили с нее профит:

первый звонок на горячую линию означает, что телефон – актуальный и можно спамить дальше. Ваши персональные данные могут быть использованы для всевозможных противозаконных целей, на какие хватит фантазии мошенников. Например – указать вас поручителем при оформлении онлайн-кредита. Доказывайте потом коллекторам, что не знаете заемщика. Жертву уверяют, что чем больше «призовых наборов» она приобретет у Комиссии, тем выше ее шансы получить, в конце концов, свой выигрыш. Передача мошенникам своих платежных данных. Тут, в принципе, даже и добавить нечего.

К сожалению, обычно украинские операторы мобильной связи не препятствуют подобной деятельности мошенников, пока не получат соответствующее постановление суда или громкий общественный резонанс. По этой причине, искоренить проблему не представляется возможным – на месте одной «срубленной головы», появляются несколько новых. Об одном из таких случаев блокировки мошеннического SMS-спама, в ответ на жалобы абонентов, мы как раз писали недавно.

Пожалуйста, запомните сами и предупредите ваших дедушек/бабушек, что на подобные спам-сообщения ни в коем случае нельзя реагировать, чтобы не заработать на свою голову еще больших проблем.

Андрей Майданик, internetua.com