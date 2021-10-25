СНБО обнародовал «черный список» Telegram-каналов c пророссийской дезинформацией
Совет национальной безопасности и обороны составил «черный» список Telegram-каналов. Все ресурсы распространяют дезинформацию в пользу Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-служба РНБО.
В Совете указали, что основным нарративом Telegram-каналов, которые попали в список, «унижение национального достоинства украинцев, особенно Революции Достоинства, которую каналы называют «переворотом»
Речь идет о Telegram-каналах:
- Klymenko Time;
- VESTI;
- Шептун;
- First;
- Новоstnoy;
- Юрий Ткачев;
- Андрей Манчук;
- КОРНИЛОВ;
- Максим Могильницкий;
- Вадим Рабинович;
- Moroz.Live.
По данным СНБО, «Klymenko Time» принадлежит экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, а «Vesti» возглавляет Ольга Семенченко, которая имеет прямое отношение к Клименко.
При этом «Шептун» и «First» администрируются «@A_menejer» (он же @A_manager2 и @Arhangel), который берет заказы на публикацию различных материалов, а также является менеджеров и администраторов сети Telegram-каналов, в том числе «Легитимный», «Резидент» и «ЗеРада».
Как ранее сообщалось, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов выступил против запрета на гастроли российских артистов в Украине. Он считает, что для некоторых артистов можно сделать исключения. // УНИАНTweet