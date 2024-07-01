Солом’янський суд Києва засудив квартирного крадія

Зловмисник слідкував за оселями містян за допомогою так званих «міток», й надалі за допомогою відмичок проникав до житла та викрадав їх майно. За вироком суду наступні п’ять років він проведе у в’язниці.

Нагадаємо, подія трапилась наприкінці минулого року.

Правоохоронці встановили, що зловмисник попередньо слідкував за мешканцями квартири, підкладаючи так звані «мітки». Таким чином, впевнившись, що оселя пуста, останній відмичками відкривав двері та виносив коштовності. Тоді оперативні співробітники головного управління поліції Києва затримали 47-річного правопорушника одразу після скоєної крадіжки.

В ході невідкладних обшуків слідчі Солом’янського управління поліції вилучили речові докази, серед яких: викрадені речі потерпілих, відмички для вхідних дверей, ключі мобільні телефони та сім-карти. Зловмиснику повідомили про підозру за вчення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Після завершення досудового розслідування, працівники поліції скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне правопорушення суд призначив чоловіку покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва