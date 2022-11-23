Соратника Януковича Дмитра Табачника підозрюють в державній зраді

Все більше колишніх чиновників часів Януковича отримують підозри у співпраці із окупантами.

Міністру освіти часів Віктора Януковича Дмитру Табачнику повідомили про підозру в державній зраді. На думку правоохоронців, він допомагав гауляйтерам окупованих частин Херсонської та Запорізької областей Володимиру Сальдо і Євгену Балицькому.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Як зазначається у повідомленні про підозру, Дмитро Табачник не пізніше 1 травня 2022 року “надав згоду на співпрацю з представниками Федеральної служби безпеки РФ та вирішив допомагати останнім у проведенні підривної діяльності проти України”.

Крім того, Табачник, “діючи від імені представників вищих органів влади РФ, в тому числі Федеральної служби безпеки РФ”, організовував та координував діяльність Сальдо й Балицького “у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів”.

Зокрема, 1 травня Табачник допомогав сконтактувати Сальдо та Балицького із заступником міністра охорони здоров’я РФ Андрієм Плутницьким. Вони мали організувати та налагодити процеси у сфері охорони здоров’я на тимчасово окупованих територіях.

Також у підозрі наводяться дати контактів Табачника з Сальдо та Балицьким, та телефонні номери й деталі таких розмов.

Серед іншого, Табачник підготував проєкт документа під назвою “Доповідна записка про необхідність забезпечення озброєної охорони об’єктів життєзабезпечення, начальних закладів, медичних установ та виборчих дільниць на території Запорізької та Херсонської областей” за підписом Балицького і Сальдо.

Пізніше, 16 серпня, Табачник передав співробітнику ФСБ РФ інформацію щодо некомпетентності Балицького у вирішенні питань із створення мережі аптек на тимчасово окупованій території та ціноутворення на фармацевтичну продукцію, а також неналежного зберігання вакцин та інсулінів.

“Таким чином, Табачник Дмитро Володимирович підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України – державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: надання іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану”, – йдеться у документі.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України викрило колишнього члена проросійської партії ОПЗЖ та колишнього народного депутата України Сальдо в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. У вересні СБУ заарештувало активи компанії, підконтрольної гауляйтеру тимчасово окупованої Херсонщини Сальдо. Прибуток спрямовувався на фінансування дій, направлених на зміну меж території України та на ведення війни проти держави. // LB.ua