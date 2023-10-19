Співпрацював з РФ, виправдовував збройну агресію проти України та поширював ворожу пропаганду – повідомлено про підозру адвокату

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру адвокату у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на підтримку держави-агресора та на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України, а також у виготовленні та поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році (ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, будучи українським політиком та публічним діячем, через соціальні мережі та російські медіа-ресурси здійснює інформаційну діяльність у співпраці з державою-агресором, спрямовану на її підтримку та уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України.

Підозрюваний, використовуючи зв’язки з російською журналісткою, розміщував на інформаційному ресурсі, підконтрольному рф, інтерв’ю із його участю.

У цих інтерв’ю він умисно та цілеспрямовано поширював російські наративи про те, що європейські союзники України насправді використовують українців для зведення рахунків з рф та мають наміри захопити та поділити між собою землі західної України.

На власному ютуб-каналі фігурант також розміщує маніпулятивну, викривлену інформацію щодо подій та історичних фактів, які стосуються України, просуває тезиси російської пропаганди про спільну історію та героїв, активно критикує владу та засуджує нинішній шлях розвитку України.

Вину за війну в Україні підозрюваний цілком перекладає на США та діючу владу, заперечуючи та виправдовуючи збройну агресію рф.

Згідно висновків судових лінгвістичних експертиз зміст та контекст висловлювань підозрюваного, розповсюджуваних у відеороликах, вказують на здійснення ним інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на підтримку держави-агресора та на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України, а також містять виправдовування збройної агресії рф.

Наразі тривають комплексні заходи для встановлення його місцезнаходження для притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Пресслужба Київської міської прокуратури