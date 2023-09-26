Продавав неіснуючі трактори: у Коростені викрито причетного до шахрайств

Слідчі зібрали докази причетності 37-річного містянина до принаймні семи випадків ошуканства. Встановлено, що чоловік розміщував у соціальній мережі оголошення про продаж сільськогосподарської техніки. Знайшовши потенційних покупців, вимагав у них передоплату та, отримавши кошти, блокував подальше спілкування.

Нині встановлено, що близько року чоловік ошукував жителів різних областей України. Опрацьовуючи заяви потерпілих від шахрайств, оперативникам кримінальної поліції Коростенського райуправління вдалося встановити причетного.

Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання 37-річного чоловіка, у результаті вилучили кілька сім-карток різних операторів зв’язку та мобільний телефон, якими він користувався під час спілкування із потенційними покупцями.

Попередньо встановлено, що чоловік наполягав на передоплаті невеликими сумами, й таких платежів від одного покупця могло бути кілька. При цьому подекуди «продавець» просив зробити переказ на мобільний номер, а іншим разом – за реквізитами банківської картки. Банківські картки та мобільні номери чоловік періодично змінював. Загалом він ошукав потерпілих на понад 50 тисяч гривень.

Днями слідчі оголосили фігуранту провадження про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Відомо, що чоловік був вже раніше засуджений за майнові злочини.

Законодавством такі протиправні дії караються штрафом від 3 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від 1 до 2 років, або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.

Досудове розслідування проводиться під процесуальним керівництвом Коростенської окружної прокуратури.

Коростенське районне управління поліції