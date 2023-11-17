Ввезення з Перу кокаїну для продажу – іноземних наркоконтрабандистів засуджено до 11 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури чотирьох громадян Держави Ізраїль визнано винними та засуджено за контрабанду наркотичних засобів (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України).

Вироком суду двом громадянам призначено покарання – 11 років позбавлення волі, двом іншим – 11 років 6 місяців та 11 років 3 місяці позбавлення волі. До усіх засуджених застосовано додаткове покарання – конфіскація майна.

Прокурори у суді довели, що наприкінці серпня 2020 року іноземці перемістили, з приховуванням від митного контролю, наркотичний засіб в одному із контейнерів через Одеський морський торгівельний порт.

Наркотик прибув з Республіки Перу у контейнері всередині конструкцій верстату, розфасований у 114 брикетах, більшість з яких мають своє фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату.

Ділків затримали під час вилучення кокаїну з конструктивних порожнин верстату.

Згідно з висновком експертизи, вилучена з місця події спресована речовина білого кольору загальною масою 114520 г у 114 брикетах містить наркотичний засіб – кокаїн. Загальний кількісний вміст кокаїну в спресованій речовині білого кольору становить понад 80679 грам.

Досудове розслідування – УСБУ в Одеській області.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури