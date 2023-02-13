Співпрацюють з окупантами – викрито ще двох колаборантів з Луганщини

За процесуального керівництва Сватівської окружної прокуратури Луганської області викрито двох громадян України, які перейшли на бік ворога.

За даними слідства, колишній начальник відділу з військового обліку та мобілізаційної роботи Троїцької селищної ради на початку березня 2022 року добровільно обійняв керівну посаду так званого «начальника відділу у справах сім’ї та дітей адміністрації Троїцького району лнр».

Підозрюваний активно співпрацював з російською окупаційною владою та виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Луганщини.

Йому інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Крім того, викрито ще одного колаборанта, який взяв участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території ‒ в м. Луганськ у період з 23 по 27 вересня 2022 року.

Відомо, що 39-річний чоловік у середині вересня 2022 року добровільно обійняв посаду так званого «голови територіальної виборчої комісії №414 м. Луганськ» для проведення незаконного волевиявлення.

Фігурант складав списки виборців, ідентифікував осіб, що прийшли на виборчу дільницю, видавав так звані «бюлетені» для голосування, підраховував їх та складав протоколи голосування.

Дії підозрюваного кваліфіковано як посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційна діяльність (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук та обрання запобіжного заходу– тримання під вартою.

За протиправні дії особам загрожує покарання – до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівської окружної прокуратури)