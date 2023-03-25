Співпрацюють з ворогом – судитимуть колишніх правоохоронців Херсонщини

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно 5 колишніх працівників правоохоронних органів за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після початку тимчасової окупації Херсонщини п’ятеро колишніх працівників органів поліції почали спіпрацювати з ворогом.

Вони добровільно зайняли посади, у тому числі й керівні, в окупаційній адміністрації РФ – так званому «Голопристанском районном отделении полиции ГУ МВД Херсонской области». Псевдоправоохоронці виконують злочинні накази окупаційної влади, проводять обшуки та агітують місцевих мешканців працювати на ворога.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ДБР, оперативний супровід – УСБУ України в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора