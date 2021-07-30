У ₴35 тис. оцінив поліцейський дозвіл на ведення торгівлі на Чорноморському узбережжі

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури викрито заступника керівників одного зі структурних підрозділів Голопристанського відділення поліції Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області під час отримання неправомірної вигоди.

Поліцейський вимагав та отримав 35 тис. грн від фізичної особи-підприємця за не перешкоджання у здійсненні останнім підприємницької діяльності з продажу продуктів харчування на території с. Залізний Порт Херсонської області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює третій слідчий відділ (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі.

Правоохоронця затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури