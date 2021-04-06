Співробітники ГУ ДФС у м. Києві викрили підприємство в ухиленні від сплати податків на ₴18,6 млн.

Підприємство, в тому числі, неодноразово ставало переможцем публічних торгів по програмі “Велике будівництво”. З метою штучного завищення вартості робіт та подальшого отримання готівкових коштів (схема відкату) підприємство проводило безтоварні операції, при цьому лише документально відображаючи придбання ТМЦ, робіт, у іншого товариства, яке в свою чергу, здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ризиковими СГД.

Діючи умисно, фігуранти кримінального провадження, формували безпідставний податковий кредиту з ПДВ. В результаті такої діяльності зловмисники ухилились від сплати податку на загальну суму понад 18 ,6 млн гривень.