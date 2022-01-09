Співробітницю Укрпошти засуджено за пособництво у підробці тестів на COVID

Обвинувачена працює інструктором поштового зв’язку Волинської дирекції АТ «Укрпошта» є матір’ю чотирьох дітей.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 29 грудня.

У період з 17 лютого по 15 березня 2021 року жінка через мобільний додаток Viber пересилала своєму невстановленому спільнику фото закордонних паспортів підшуканих нею пацієнтів. У подальшому невстановлена особа підробляла результати лабораторного дослідження про відсутність COVID-19 із печаткою і підписом неіснуючого лікаря.

Всього у вироку йдеться по підробку тестів для 61 особи в період близько місяця. За даними правоохоронців, усім їм сприяла обвинувачена.

До суду надійшла угода про визнання винуватості.

Громадянку засудили до 3 років позбавлення волі зі звільненням від відбуття покаранням з випробувальним строком 1 рік. Крім того, вона має сплатити близько 4 тисяч гривень витрат на залучення експертів.