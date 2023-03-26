Співучасника переправлення через кордон нелегальних мігрантів увʼязнили на 7 років

Хустський районний суд Закарпатської області визнав громадянина винним у незаконнеому переправлення осіб через державний кордон України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 20 березня.

У 2014 році обвинувачений погодився взяти участь в організації незаконного переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України. Автівкою він доставив двох громадян Ефіопії із міста Біла Церква Київської області до Закарпатської області в район державного кордон. У подальшому нелегали були затримані за 500 метрів від кордону з Румунією.

За свою роботу обвинувачений отримав на картку 7000 гривень. А всього, як розповіли іноземці, за перетин кордону вони заплатили по 2500 євро.

У судовому засіданні чоловік вину заперечував. Розповів, що є директором ТзОВ «Туристична страхова компанія Міжнародний трансфер центр». Він нібито лише погодився перевезти пасажирів по Україні, щоб заробити грошей. До нього вийшли двоє темношкірих чоловіків, які сказали щось нерозбірливо і показали студентські квитки з фотографіями.

Правоохоронці записали розмови обвинуваченого у травні-червні 2014-го. Вони свідчать про те, що розроблявся маршрут поїздки з Білої Церква до Хуста, обговорювалися грошові витрати. Обвинувачений, спілкуючись, використовував для ідентифікації нелегалів різні кодові слова — «Товар», «Груз», «Молочний шоколад», «Угольная промишленность». У випадку з ефіопцями використано слово «пʼять» — його як пароль називав при зустрічі з іноземцями обвинувачений, розміщуючи їх у машині.

Чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.