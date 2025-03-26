Справа про хабар за державні землі: нардепа-«слугу» Гунька засудили до 7 років ув’язнення
Вищий антикорупційний суд визнав винним народного депутата Анатолія Гунька у вимаганні та отриманні хабаря в розмірі $85 тис. та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати певні посади.
Про це повідомляє ГО “Центр протидії корупції”.
Справа перебувала в суді з лютого 2024. За цей час було призначено більше 30 судових засідань, під час яких були досліджені докази, допитані свідки та обвинувачений, заслухано виступи сторін у дебатах та останнє слово Гунька.
Гунько під час допиту визнав отримання хабаря. Але захист наполягав на провокації, через яку обвинувачений і вчинив такі неправомірні дії.
Прокурор просив для Гунька 8 років увʼязнення з конфіскацією майна та до набрання законної сили вироку додатково застосувати обовʼязок носити електронний браслет. А Гунько в останньому слові просив його виправдати.
Повідомляється, що до набрання вироку законної сили Гунько буде зобов’язаний носити електронний браслет
Вирок ухвалили судді Тетяна Криклива, Ольга Саландяк і Віталій Дубас.
Вирок протягом 30 днів може бути оскаржений до Апеляційної палати ВАКС.
Передісторія:
- 8 серпня 2023 року Служба безпеки України та НАБУ повідомили, що викрили народного депутата від “Слуги народу” Анатолія Гунька на отриманні хабаря за виділення землі.
- Пізніше Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео з перемовинами про хабар за участю Гунька.
- За версією обвинувачення, нардеп у змові зі своїм помічником Ігорем Калініченком та ще одним спільником вимагали та одержали від представника сільськогосподарської фірми “Агроформ-2019” частину неправомірної вигоди.
- Хабар вимагали в обмін на дозвіл обробляти державні землі. При цьому за кожен гектар державної землі необхідно було сплатити 130 доларів. Загалом йшлося про 221 тисячу доларів, з яких необхідно було передати завдаток у 85 тисяч.
- Щодо обвинуваченого Калініченка провадження було зупинене в листопаді 2024 року у звʼязку з його мобілізацією.