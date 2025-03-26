Справа про хабар за державні землі: нардепа-«слугу» Гунька засудили до 7 років ув’язнення

Вищий антикорупційний суд визнав винним народного депутата Анатолія Гунька у вимаганні та отриманні хабаря в розмірі $85 тис. та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Про це повідомляє ГО “Центр протидії корупції”.

Справа перебувала в суді з лютого 2024. За цей час було призначено більше 30 судових засідань, під час яких були досліджені докази, допитані свідки та обвинувачений, заслухано виступи сторін у дебатах та останнє слово Гунька.

Гунько під час допиту визнав отримання хабаря. Але захист наполягав на провокації, через яку обвинувачений і вчинив такі неправомірні дії.

Прокурор просив для Гунька 8 років увʼязнення з конфіскацією майна та до набрання законної сили вироку додатково застосувати обовʼязок носити електронний браслет. А Гунько в останньому слові просив його виправдати.

Повідомляється, що до набрання вироку законної сили Гунько буде зобов’язаний носити електронний браслет

Вирок ухвалили судді Тетяна Криклива, Ольга Саландяк і Віталій Дубас.

Вирок протягом 30 днів може бути оскаржений до Апеляційної палати ВАКС.

Передісторія:

8 серпня 2023 року Служба безпеки України та НАБУ повідомили, що викрили народного депутата від “Слуги народу” Анатолія Гунька на отриманні хабаря за виділення землі.

Пізніше Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео з перемовинами про хабар за участю Гунька.

За версією обвинувачення, нардеп у змові зі своїм помічником Ігорем Калініченком та ще одним спільником вимагали та одержали від представника сільськогосподарської фірми “Агроформ-2019” частину неправомірної вигоди.

Хабар вимагали в обмін на дозвіл обробляти державні землі. При цьому за кожен гектар державної землі необхідно було сплатити 130 доларів. Загалом йшлося про 221 тисячу доларів, з яких необхідно було передати завдаток у 85 тисяч.

Щодо обвинуваченого Калініченка провадження було зупинене в листопаді 2024 року у звʼязку з його мобілізацією.

УП