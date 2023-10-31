Справа про вбивство добровольця ДФТГ у Києві: обвинувачених залишено під вартою

За участі прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва в Голосіївському районному суді м. Києва відбулося чергове засідання у справі щодо умисного вбивства 34-річного добровольця ДФТГ, вчиненого з хуліганських мотивів та хуліганства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненого групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї.

У ході засідання суд досліджував письмові докази сторони обвинувачення.

На лаві підсудних троє обвинувачених. Вони перебувають під вартою.

Одному з них інкриміновано п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів). Іншим двом – ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, групою осіб).

Під час судового розгляду сторона захисту заявила клопотання про зміну запобіжних заходів двом обвинуваченим у хуліганстві за ч. 4 ст. 296 КК України з тримання під вартою на більш м’які, не пов’язані з утриманням у СІЗО.

Враховуючи наявні ризики та те, що злочин був вчинений із застосуванням насильства, прокуратура заперечувала проти задоволення таких клопотань.

Розглянувши доводи сторін, суд ухвалив відмовити у задоволенні клопотань про зміну запобіжних заходів. Обвинувачених залишено під вартою.

Київська міська прокуратура