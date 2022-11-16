На Вінниччині зловмисник Погрожував зброєю військовослужбовцям
За фактом хуліганства поліцейські розпочали розслідування
15 листопада у Гайсинському районі працівники поліції затримали зловмисника, який не виконував законних вимог військовослужбовців та їм погрожував зброєю.
За попередньою інформацією слідства, 47-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, був зупинений військовослужбовцями. Під час спілкування чоловік почав ображати військових та погрожував застосуванням зброї.
Зловмисника затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
Наразі поліція встановлює обставини вчинення злочину.
За цим фактом слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet